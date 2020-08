Brozovic, il Bayern Monaco fa sul serio! Con l’Inter staccato da Perisic

Brozovic è nel mirino del Bayern Monaco, dopo che già lo stesso giocatore non aveva fatto mistero di gradire la destinazione (vedi articolo). Secondo la TV tedesca Sport1 il croato è un’operazione staccata da Perisic, che da mezzanotte è ufficialmente tornato all’Inter. Ecco come si può impostare questo trasferimento.



CROATI (DI NUOVO) SEPARATI – Il Bayern Monaco sta trattando l’acquisto di Marcelo Brozovic dall’Inter. La notizia la annuncia Sport1, nota TV tedesca dedicata esclusivamente allo sport, parlando di contatti in corso con la dirigenza nerazzurra per il trasferimento del centrocampista croato. Non si è ancora arrivati a una fase avanzata, ma è possibile che si vada avanti. Il valore di cinquanta milioni di euro è però ritenuto eccessivo, e in più il possibile acquisto di Brozovic non fa parte dell’operazione Ivan Perisic, che il Bayern Monaco ha appena “rimandato” all’Inter per fine prestito. I tedeschi, reduci dalla vittoria in Champions League, devono sostituire Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo è in uscita, presumibilmente direzione Liverpool, e andrà via anche Javi Martinez. Ai bavaresi serve un ricambio di Joshua Kimmich e Leon Goretzka, e Brozovic risulta essere stato individuato come tale dal Bayern Monaco: arriverà l’accordo con l’Inter?

Fonte: Sport1.de – Florian Plettenberg