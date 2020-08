UFFICIALE – Inizia il mercato, prime novità nella rosa dell’Inter: ecco quali

Condividi questo articolo

Antonio Conte

L’Inter dà inizio in maniera ufficiale alla stagione 2020/21. Nei prossimi giorni il mercato potrebbe rivoluzionare ulteriormente la rosa a disposizione di Conte, che intanto deve registrare parecchie modifiche in uscita e soprattutto entrata

INIZIA IL MERCATO ESTIVO – L’Inter sul proprio sito ha appena “ufficializzato” la rosa di partenza per la stagione 2020/21 in attesa delle novità di mercato. A centrocampo c’è ovviamente il primo acquisto, Achraf Hakimi, ma le “novità” ovviamente sono numerose per via dei rientri dai prestiti. In porta riecco Andrei Radu, che rimpiazza sia Daniele Padelli (svincolato) sia Tommaso Berni (svincolato e prossimo al ritiro). Non è da escludere il rinnovo last minute per il primo ma per questioni di lista potrebbe restare come terzo il classe 2002 Filip Stankovic. Tra i centrocampisti escono i giocatori di cui è appena scaduto il prestito, Cristiano Biraghi (Fiorentina) Victor Moses (Chelsea), ma anche Borja Valero (svincolato). Rientrano invece Dalbert, Federico Dimarco, Joao Mario e Radja Nainggolan. In attacco, invece, riecco Ivan Perisic ed Eddie Salcedo. All’appello ne dovrebbero mancare alcuni, in particolare quattro. In difesa Andreaw Gravillon, rientrato dall’Ascoli via Sassuolo. A centrocampo il classe 2001 Georgios Vagiannidis, preso a parametro zero dal Panathinaikos e ancora da annunciare. E in attacco Samuele Longo, rientrato puntualmente dal prestito al Venezia, così come Axel Bakayoko dal San Gallo. Da questo momento in poi, Antonio Conte avrà una rosa di 31 calciatori con cui lavorare. Anzi, 35 per completezza. Il mercato estivo è appena iniziato e terminerà il 5 ottobre: buona fortuna a tutti i protagonisti!