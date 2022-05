Bremer, una casa a due passi dall’Inter? Un giallo. Ma Cairo fissa il prezzo – TS

Bremer, l’Inter resta sempre in pole ma c’è un giallo riguardo un presunto pranzo a Como tra il difensore e un immobiliarista. Le ultime secondo TuttoSport.

UN GIALLO – Ieri non era a Verona, un infortunio alla caviglia ha prematuramente messo fine alla sua stagione e probabilmente la sua avventura al Torino, Bremer, come ormai noto, a meno di clamorose sorprese, in estate lascerà il club granata. L’asta intorno al forte centrale brasiliano, fra i migliori difensori del campionato, è pronta a scattare con una base di partenza fissata da Cairo, a 25 milioni. In pole, almeno per quanto concerne i club nostrani, c’è l’Inter, che segue da tempo Bremer e che lo inserirebbe nel terzetto di Inzaghi sulla carta al posto di de Vrij, candidato alla cessione, sempre che il mercato non porti offerte irrinunciabili per Bastoni o Skriniar. L’Inter c’è, anche se non ci sono ancora accordi blindati con il giocatore, ma quello sullo sfondo rimangono anche Juventus, volendo Milan e più defilato il Napoli. Oltre a possibili big inglesi e PSG. A riaccendere i rumors su Bremer, un pranzo tra il difensore e un noto immobiliarista a Como, la città a due passi da Appiano Gentile. Ieri però l’agente ha smentito la notizia.

Fonte: TuttoSport – Bonetto e Masini

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.