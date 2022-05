Doveri arbitro di Cagliari-Inter: a Bologna l’ultimo dei tanti precedenti

Doveri sarà l’arbitro di Cagliari-Inter, match della trentasettesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match dell’Unipol Domus.



I PRECEDENTI – Cagliari-Inter sarà la ventisettesima partita per Daniele Doveri come arbitro dei nerazzurri. La prima fu in un turno infrasettimanale, vittoria in rimonta per 3-2 contro la Sampdoria al Meazza il 31 ottobre 2012. Poi però si è dovuto attendere ben quattro anni per la seconda, l’8 gennaio 2017 (altro ribaltone, da 1-0 a 1-2 con Ivan Perisic protagonista) sul campo dell’Udinese. In totale dieci i successi, contro nove pareggi e sette sconfitte.

IN STAGIONE – Con Cagliari-Inter Doveri (una delle garanzie del designatore Gianluca Rocchi) tocca quota cinque con la squadra di Simone Inzaghi. Il ricordo migliore è la Supercoppa Italiana del 12 gennaio, vinta 2-1 sulla Juventus ai tempi supplementari col rigore (che c’era) del momentaneo 1-1 per un fallo su Edin Dzeko. Il peggiore, ovviamente, il recupero dello scorso 27 aprile sul campo del Bologna, con la pesantissima sconfitta per 2-1. Lì avrebbe potuto fare meglio: il pareggio di Marko Arnautovic nasce da un fallo di Roberto Soriano su Perisic, non visto soprattutto dal VAR. Poi l’1-1 nel derby d’andata col Milan, con due rigori: Hakan Calhanoglu segnò il primo, Lautaro Martinez si fece parare da Ciprian Tatarusanu il secondo. E il 12 febbraio a Napoli Doveri il tiro dal dischetto lo diede contro, al VAR per un fallo di Stefan de Vrij su Victor Osimhen. Nella circostanza Lorenzo Insigne riuscì a sbloccare il risultato.