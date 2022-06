Bremer, il Torino ha fatto il prezzo all’Inter. Slegato da Skriniar – Sky

Per Bremer c’è un accordo di massima da tempo con l’Inter, ma non ancora quello col Torino. I granata continuano a sparare alto nonostante il giocatore abbia rinnovato per favorire una cessione. In chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Di Marzio dà le cifre ed esclude che sostituisca Skriniar (vedi articolo).

IL PREZZO È ALTO – Gianluca Di Marzio fa sapere quali siano le cifre fatte dai granata per il difensore brasiliano: «La richiesta del Torino per Gleison Bremer è di quaranta milioni. L’Inter ha già l’accordo col giocatore, deve formalizzare la proposta al Torino. Bremer non è legato all’eventuale partenza di Milan Skriniar».