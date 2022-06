Per Lautaro Martinez solo l’Inter ma il Tottenham offrirà 90 milioni! − SI

Lautaro Martinez vuole rimanere a tutti i costi all’Inter ma il Tottenham è pronto a sborsare 90 milioni di euro. Qui i dettagli della situazione legata al Toro

OFFERTA IN VISTA − Lautaro Martinez giura amore all’Inter ma il Tottenham è pronto alle follie, le parole di Pedullà su Sportitalia mercato: «Lautaro Martinez, il titolo è: il Toro vuole restare ad ogni costo. Il Tottenham presenterà un’offerta dai 90 milioni in su per il Toro. Lui vuole rimanere a tutti i costi ma potrà decidere poi cosa fare. Il Tottenham però farà un tentativo ma potrà essere tranquillamente respinto o meno. La sua volontà è ferrea, non ci sono margini di manovra. Il Tottenham ci proverà visto il budget che ha e vista anche la grande ammirazione di Antonio Conte».