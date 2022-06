Lukaku-Inter senza contropartite. Dal Chelsea interesse per tre – Sky

Il ritorno di Lukaku all’Inter sembra sempre più probabile e domani può essere la giornata decisiva (vedi articolo). Di Marzio, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, parla di Chelsea su tre giocatori ma senza contropartite tecniche.

QUESTIONE SEPARATA – Romelu Lukaku dovrebbe tornare all’Inter e farlo senza che qualcuno faccia il percorso inverso direzione Londra. Lo precisa Gianluca Di Marzio: «In realtà non c’è una contropartita tecnica per questa operazione, poi il Chelsea ha detto che è interessato ad alcuni giocatori. Sono Milan Skriniar (vedi articolo), Denzel Dumfries e Alessandro Bastoni, ma non c’è una trattativa: solo dimostrazione di interesse».