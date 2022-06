Prima Pagina IN Edicola: l’Inter accelera per tre! Chelsea su Bastoni e Skriniar

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Marotta al sorpasso. L’Inter accelera con Lukaku, Dybala e Mkhitaryan. Atteso il sì del Chelsea che va su Skriniar (vicinissimo al PSG). Gli inglesi chiedono anche per Bastoni: per i centrali l’AD non scende sotto gli ottanta milioni. Lo stipendio di Big Rom è legato al costo del prestito di un anno.

TUTTOSPORT

Inter, ma poi chi vendi? Lukaku e Dybala si pagano cedendo almeno un big. Può essere il giorno del belga, però il super tridente con Lautaro Martinez deve fare i conti con i bilanci di Suning.