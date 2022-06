Skriniar, l’Inter non lo svende. Il PSG ha offerto soldi e giocatore – Sky

Per Skriniar si è detto in serata di nuova offensiva da parte del PSG (vedi articolo). Di Marzio, dopo aver parlato di Lukaku (vedi articolo), ha segnalato come in realtà i parigini non abbiano trovato troppa sponda da parte dell’Inter pur avendo offerto un giocatore da una lista.

ASSALTO DA RESPINGERE – Gianluca Di Marzio prosegue con le notizie: «Altro capitolo è quello di Milan Skriniar. Il Chelsea ha mostrato interesse, il PSG ha offerto cinquanta milioni più un giocatore in una lista che comprende Julian Draxler, Thilo Kehrer e altri giocatori. L’Inter ha detto no: non vuole giocatori per Skriniar, ma ottanta milioni. Anche se ci sono giocatori buoni non li prende in considerazione, vedremo cosa accadrà. Io credo che il sacrificato sarà soltanto uno. L’Inter deve fare un attivo sul mercato, chiaramente Skriniar ha un contratto che scade tra un anno. Non c’è ancora il rinnovo, quindi è il più facilmente sacrificabile. Ma l’Inter non lo svende».