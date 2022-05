Bremer, priorità Inter. C’è una promessa reciproca: la situazione – SI

Bremer ha ormai concluso la sua esperienza al Torino: lascerà i granata dopo aver rinnovato qualche mese fa il suo contratto come riconoscimento al club del presidente Cairo. Sportitalia ribadisce come l’Inter sia in prima fila.

FUTURO QUASI DEFINITO – Gleison Bremer lascerà il Torino e dovrebbe trasferirsi all’Inter. Come fa sapere Sportitalia c’è una promessa reciproca fra le parti, che andrà ratificata a breve. Va ancora convinto Urbano Cairo, il presidente dei granata, con un’offerta fra i trenta e i trentacinque milioni di euro. Al momento nessuna proposta è arrivata al Torino, ma la priorità di Bremer è l’Inter e in questo caso la volontà è definita.