Inter, Zhang vuole 60-70 milioni di utile: 2 big a rischio! Chi entra? − Rai

Oltre al mercato in entrata con Dybala in primo piano, Zhang è alla ricerca anche di un attivo pari a 60-70 milioni di euro. Alternativa tra due big, ma occhio a Bremer e Frattesi

ENTRATE E USCITE − Chiuso il capitolo campionato, adesso l’Inter si tuffa di getto verso il mercato. Tengono banco le questioni Dybala e Perisic, ottimismo in entrambi i casi (vedi parole di Zanetti). Intanto come riportano anche gli esperti di mercato di Rai Sport, Zhang ha chiesto a Marotta e Ausilio un utile di almeno 60-70 milioni di euro. Due i big a rischio: Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Uno dei due potrebbe dire addio in caso di offerta irrinunciabile. In difesa, anche de Vrij può lasciare l’Inter con Bremer già bloccato. A centrocampo, andranno via sia Vecino che Vidal. Al loro posto, i nerazzurri valutano Frattesi del Sassuolo.