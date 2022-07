Bremer obiettivo dell’Inter. Ma il Torino intanto lo convoca per il ritiro – SM

L’Inter ha in mente di affondare il colpo per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano piace molto alla società cielo vorrebbe mettere a disposizione di Simone Inzaghi quanto prima. Ma intanto il Torino lo convoca per il ritiro.

RITIRO – L’Inter vuole prendere Bremer dal Torino. Il difensore è l’obiettivo principale dei nerazzurri in questi giorni con la società che vuole fare un altro regalo al suo tecnico. Per arrivarci però la strada non è semplice perché prima serve cedere Milan Skriniar e poi convincere i granata ad abbassare le pretese economiche. Come racconta SportMediaset intanto, il club granata convoca il brasiliano per il ritiro in Austria. Un segnale che forse certifica come il Torino, senza un’offerta congrua, non lascerà andare il brasiliano. E, inoltre, possibile che la trattativa vada per le lunghe. Ivan Juric sa che molto probabilmente andrà via il miglior difensore della Serie A dello scorso anno, ma prova a tenerselo stretto.

Fonte: SportMediaset