D’Amico: «Dybala? Andrà in una squadra al di sotto delle sue aspettative»

L’Inter ha seguito e corteggiato per lungo tempo Paulo Dybala. La situazione ora vive una fase di stallo totale con l’attaccante argentino che, secondo Andrea D’Amico, dovrà fare una scelta.

SCELTA – L’Inter in questo momento vive una fase di stallo nella trattativa per Paulo Dybala. L’attaccante argentino che si è svincolato dalla Juventus pochi giorni fa è stato corteggiato per lungo tempo. Intanto però sulla situazione della Joya ha parlato Andrea D’Amico. procuratore e intermediario di Insigne al Toronto, intervenuto a “La Politica nel Pallone”, trasmissione della Rai. Queste le sue parole in merito riportate da Calcio e Finanza. «Dybala alla fine dovrà accontentarsi di una piazza e un salario inferiore rispetto alle aspettative».