Barzaghi: «Addio Vidal, ci siamo. Skriniar, l’Inter ha detto al Psg questo»

L’Inter sta lavorando ad Appiano Gentile in vista del primo impegno ufficiale di domani contro il Lugano. Ma l’attenzione è anche tutta sul calciomercato. Il punto da Sky Sport.

PUNTO – L’Inter ha già portato a casa cinque acquisti in questo calciomercato. Un altro nome che piace è Bremer del Torino ma prima serve cedere Skriniar. Ecco il punto sul mercato fatto da Matteo Barzaghi a Sky Sport. «In queste ore si sta lavorando alla risoluzione del contratto di Arturo Vidal che è ai saluti. L’Inter sta aspettando un nuovo contatto col Psg dopo quello di venerdì con l’Inter che ha fatto presente che la cifra è vicina ai 70 milioni di euro. Teniamo conto che il Psg ha dei problemi con il Fair Play Finanziari e molti giocatori in uscita da piazzare e per questo l’Inter ha sempre rifiutato le contropartite tecniche. La fumata bianca potrebbe arrivare in stile Hakimi intorno ai 68 milioni di euro. Skriniar qui sta benissimo e il Psg non può far leva sulla volontà del giocatore di andare via anche perché Skriniar e i nerazzurri hanno una base di rinnovo».