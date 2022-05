Bremer, non solo Inter: due di Premier League interessate! Un incontro

Bremer nonostante il rinnovo, al termine di questa stagione lascerà il Torino così come praticamente confermato anche dal suo tecnico (vedi QUI dichiarazioni di Ivan Juric). L’Inter ormai da tempo è sulle tracce del giocatore, ma secondo quanto riportato da The Sun, due club di Premier League si sarebbero inserite con insistenza.

ORA DUE DI PREMIER – Una stagione super per Gleison Bremer, sicuramente tra i migliori difensore del campionato di Serie A. Non a caso la dirigenza dell’Inter si è mossa in anticipo per provare ad aggiudicarsi in tempo il calciatore. Con il passare dei mesi il brasiliano ha attirato su di sé l’interesse di tantissimi club europei, del calibro di Bayern Monaco e non solo. Secondo quanto riportato dal portale britannico The Sun, sul calciatore si sarebbero inserite anche Chelsea e Leicester. Proprio quest’ultimi, in occasione della sfida con la Roma, hanno incontrato la dirigenza del Torino manifestando l’interesse per il brasiliano. Dalla sua il club inglese metterebbe sul piatto anche il cartellino di Dennis Praet, in questa stagione in prestito proprio al Torino. Come già noto da tempo, la valutazione di Bremer si aggira intorno i 40 milioni. L’Inter resta comunque in vantaggio, si attendono ulteriori sviluppi già dalle prossime settimane.

Fonte: The Sun – Graeme Bryce