Juric: «Bremer via dal Torino? Una grande possibilità che succeda». All’Inter?

Per Bremer mancano due partite alla presumibile chiusura della sua esperienza al Torino, con le voci sull’Inter che procedono. E sul mercato ha confermato la partenza anche Juric, in conferenza stampa dopo lo 0-1 col Napoli (vedi articolo).

USCITA PROBABILE – Ivan Juric dà un indizio di mercato mentre si sofferma sulla crescita di Alessandro Buongiorno (oggi assente in Torino-Napoli per infortunio): «Io penso che, con tutta sincerità, se Gleison Bremer va via c’è comunque un pezzo forte che è una realtà. C’è grande possibilità che succeda una cosa del genere, perché è anche giusto. Noi dobbiamo sicuramente prendere un giocatore forte, però di Buongiorno penso che sia stato sfigato perché Ricardo Rodriguez ha fatto un campionato straordinario. Bremer non ha sbagliato un colpo, però Buongiorno ha fatto bene sia da terzo sia da centrale».