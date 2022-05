Lazaro in campo 73′ e il Benfica perde con Joao Mario: Porto campione!

Lazaro gioca da titolare il big-match tra Benfica e Porto (vedi QUI), e resta in campo per ben 73′. Ma questo non basta per fermare i primi in classifica che a seguito di questa vittoria (0-1) si aggiudicano anche il titolo nazionale.

SCONFITTA – Valentino Lazaro gioca da titolare Benfica-Porto e resta in campo fino al 73′, quando viene però sostituito da Joao Mario, vecchia conoscenza dell’Inter. Dopo il suo ingresso, il Porto trova il gol vittoria praticamente allo scadere, aggiudicandosi così il titolo nazionale. Decisiva la rete del terzino Zaidu Sanusi al 94′.