Bremer, domani primo giorno di ritiro con il Torino! Inter sempre vigile – Sky

Bremer è l’oggetto del desiderio di Inter, Juventus e Milan. Il brasiliano, che da tempo viene accostato ai nerazzurri, domani si presenterà regolarmente al primo giorno di ritiro del Torino. Di seguito le ultime di Sky Sport

RESSA – Gleison Bremer domani parteciperà al raduno del Torino, quindi il difensore ci sarà in attesa di conoscere il proprio futuro, che sicuramente sarà lontano dai granata. Sul brasiliano c’è il forte interesse dell’Inter che da tempo ha un accordo con il difensore ma deve sistemare qualcosa in uscita, in primis la sempre più probabile partenza di Milan Skriniar. Poi c’è la Juventus che in caso di cessione di Matthij de Ligt sta pensando proprio al giocatore granata e per finire il Milan che cerca rinforzi in difesa. Chi la spunterà?