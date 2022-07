Vidal-Flamengo, rimangono pochi dubbi: il chiaro indizio social del cileno

Vidal è vicinissimo al Flamengo (vedi articolo). Il centrocampista cileno lascerà dunque l’Inter per coronare quello che ha sempre definito un sogno. Intanto lo stesso giocatore su Twitter lascia indizi chiarissimi con un like in particolare

CONFERMA SOCIAL – Arturo Vidal si avvicina sempre di più al Flamengo. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti infatti mancano dei dettagli minimi per poter dare l’ufficialità. L’ennesima conferma, in questo caso social, come spesso accade in questi casi, arriva dal diretto interessato. Il cileno lascia un like molto poco sospetto al post dell’account Planeta do Flamengo che recita: “Il Re sta arrivando”.

A questo punto rimangono pochissimi dubbi.