VIDEO – Inter, top 10 gol della Lega Serie A: comanda Lautaro Martinez!

L’Inter è quasi pronta per il primo giorno di raduno, fissato il 6 luglio ad Appiano Gentile (vedi articolo). Intanto il canale YouTube della Serie A sceglie i top 10 gol della scorsa stagione. Sul podio anche Calhanoglu e Brozovic

TOP GOL – L’Inter è pronta a ripartire in vista della prossima stagione con il primo giorno di raduno fissato mercoledì 6 luglio ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi ritroverà prima chi non ha avuto impegni con le Nazionali mentre per chi è stato impegnato il rientro è fissato il 13 luglio. Nonostante questo, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono pronti a rientrare in anticipo (vedi articolo). Intanto la Lega Serie A seleziona i migliori dieci gol messi a segno dall’Inter la scorsa stagione.

Sul podio troviamo Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez.