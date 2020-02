Braida: “Messi all’Inter? Una possibilità. Se dovesse arrivare in Italia…”

Braida ha parlato della situazione di Lionel Messi e degli accostamenti all’Inter (ecco le parole di Rivaldo). L’ex dirigente del Barcellona valuta la possibilità del suo arrivo in Italia, ma vede l’argentino solo in blaugrana. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”

LEO IN ITALIA? – Ariedo Braida non chiude del tutto alla possibilità di vedere il Fenomeno argentino in nerazzurro: «Inter su Messi? Lionel è un vero fenomeno! Quando si tratta di lui, nulla è scontato. Si sa che nel calcio c’è sempre una possibilità, però credo che lui si voglia fermare a Barcellona. Io non lo vedo fuori da Barcellona – dice Braida -. Conoscendo anche i suoi amici ed il suo entourage, credo che si trovi talmente bene che difficilmente si sposterà. Clausola? Non la conosco, ma sono certo che avrà dei vincoli. Ha un ingaggio incredibile, ma se lasciasse il Barcellona, chi riuscisse a prenderlo farebbe un investimento che potrebbe essere ripagato. Se dovesse arrivare in Italia, poi, sarebbe un valore aggiunto per il nostro campionato. Rappresenta il calcio!».