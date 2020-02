VIDEO – Marotta, consegnata una maglia dell’Inter all’incontro CSI

Marotta ha consegnato una maglia dell’Inter in occasione del suo incontro con gli allenatori e i dirigenti del CSI a Milano, come raccolto nel video dell’inviato di Inter-News.it Francesco Sessa. Per leggere le parole dell’AD sport nerazzurro, clicca QUI

OMAGGIO NERAZZURRO – Giuseppe Marotta, dopo aver parlato della propria carriera e di tanti temi legati al mondo del calcio dal punto di vista dirigenziale nel corso dell’incontro con allenatori e dirigenti del CSI, consegna la maglia dell’Inter autografata dai giocatori. Di seguito il video del nostro inviato Francesco Sessa, pubblicato dall’account YouTube di Inter-News.it.