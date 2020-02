Rivaldo: “Messi? In Italia solo Juventus e Inter. Con Cristiano Ronaldo…”

L’ex giocatore del Milan ha parlato del trasferimento di Lionel Messi lontano da Barcellona. La suggestione è stata lanciata qualche giorno fa. Ma se l’argentino dovesse decidere di cambiare aria, in Italia soltanto Inter e Juventus potrebbero sostenere uno sforzo simile. La convivenza con Cristiano Ronaldo, tuttavia, resta roba da fantacalcio

SUGGESTIONE BESTIALE – “La Gazzetta dello Sport” aveva lanciato la bomba, facendo chiarezza sulla situazione contrattuale di Lionel Messi (QUI i dettagli). Rivaldo, ex calciatore del Milan e del Barcellona, ha parlato proprio della suggestiva partenza della “Pulce”. Ecco le sue parole riportate dal Daily Star: “Mi farebbe piacere vedere Messi giocare da qualche altra parte, ma come ha detto Guardiola credo che dovrebbe restare a Barcellona, club a cui è legato da quando era molto piccolo. Alcune voci di mercato lo danno vicino alla Juventus: sarebbe davvero magnifico veder giocare due calciatori di grande qualità come Messi e Cristiano Ronaldo, ma credo che sia piuttosto improbabile. Qualora l’argentino dovesse scegliere l’Italia, e io da ex giocatore del Milan lo vedrei bene in rossonero, credo che solo Juventus e Inter potrebbero riuscire a prenderlo”.

Fonte: dailystar.co.uk – Ollie Salt