Lautaro Martinez tesoro: Real Madrid, pronti 111 milioni! Inter, che fai?

Lautaro Martinez è uno dei grandi protagonisti dell’Inter in questa stagione. L’argentino è esploso agli ordini di Antonio Conte, ma le big spagnole potrebbero presto tentare l’assalto sul mercato. Dopo il Barcellona, infatti, bisogna prestare attenzione al Real Madrid, come riporta TyC Sports dall’Argentina

PERICOLO CLAUSOLA – Il futuro di Lautaro Martinez sarà ancora all’Inter? I nerazzurri valutano il rinnovo di contratto, intanto si moltiplicano i rumors in vista dell’estate. Occhio al Real Madrid: secondo quanto riportano dall’Argentina, i Blancos hanno bisogno di un 9 e stanno valutando il pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro. I rumors parlano addirittura di uno stipendio da 14 milioni di euro netti a stagione per Lautaro. Il Real, quindi, è pronto a duellare con il Barcellona per l’attaccante, ma i nerazzurri non mollano.

Fonte: Eldesmarque.com