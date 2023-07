Bisseck-Inter, ancora attesa: tutto fatto ma una richiesta

Non c’è ancora l’ufficialità di Bisseck all’Inter, nonostante sia ormai tutto fatto e il giocatore sia passato nel pomeriggio in sede. Marchetti, da Sky Sport 24, spiega perché.

IN CHIUSURA – Yann Bisseck era nel pomeriggio in sede all’Inter, ma l’ufficialità tarda ad arrivare. Luca Marchetti non vede problemi, nonostante manchi un passaggio: «Bisseck un giocatore nerazzurro. Si sta lavorando ancora per cercare di capire se si può trovare un accordo fuori dalla clausola. Se l’Aarhus formulasse i pagamenti in maniera diversa l’Inter sarebbe più contenta. Entro ventiquattro ore si deciderà tutto, entro quarantotto ore ci sarà l’ufficialità. Per domani mattina sono fissate le visite mediche».