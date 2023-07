Zavaglia: «Inter regina del mercato! Thuram da non sottovalutare»

Il procuratore Zavaglia apprezza i movimenti dell’Inter sul mercato. L’ospite di Tmw Radio ha detto la sua su alcune operazioni, come quella di Thuram, ma anche su Frattesi e l’addio di Brozovic.

MERCATO MIRATO – Franco Zavaglia esprime un giudizio sul mercato dell’Inter, analizzando nel particolare alcune situazioni. Intervenuto nella trasmissione di TMW Radio, il procuratore ha affermato: «Non penso che l’Inter con l’uscita di Marcelo Brozovic ha perso tanto, soprattutto perché nell’ultimo campionato mi sembra che il giocatore è stato un po’ messo da parte da Simone Inzaghi. Anzi, secondo me l’Inter della quattro è quella che ha fatto più di tutte in questo fase di calciomercato. Secondo me i nerazzurri a prescindere dal sostituto già trovato avrebbero comunque proceduto con l’operazione Brozovic. Adesso l’importante è prendere Romelu Lukaku. Penso che fino ad adesso hanno fatto un ottimo mercato, forse in questo momento l’Inter è la regina del mercato. Ha un po’ ringiovanito la rosa ma, nello stesso tempo, ha anche rinforzato la squadra. Hanno fatto delle operazioni molto oculate e mirate, anche in virtù dell’esperienza avuta la stagione precedente. Essendo arrivati in finale di Champions League, qualche cosa in più l’avranno fatto soprattutto in quei reparti in cui pensavano di essere un po’ più deboli. Io penso che alla fine per Lukaku si metteranno d’accordo però non sottovalutiamo il fatto che Marcus Thuram non sia un attaccante importante. La sua infanzia l’ha trascorsa in Italia e io penso che il giovane a livello di ambientamento non pagherà quasi nulla. Secondo me Thuram darà soddisfazioni importanti all’Inter. A centrocampo, poi, non dimentichiamo che ha preso Davide Frattesi, un colpo abbastanza importante. Hanno un centrocampo non indifferente: Barella, Mikhitaryan, Calhanoglu».