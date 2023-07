Onana al Manchester United, passaggio necessario per chiudere con l’Inter

Onana al Manchester United è una trattativa che appare sul punto di completarsi a breve, anche se al momento non è arrivata l’offerta decisiva. Da Sky Sport, Marchetti parla di come l’Inter vuole chiudere.

IN DIRITTURA – André Onana è vicino al Manchester United, ma non è ancora fatta. In collegamento con Sky Sport 24, Luca Marchetti fa notare come la giornata di oggi sia più che altro interlocutoria: «Finora, almeno, è una situazione di stallo. Non è ancora arrivato il rilancio da Manchester per Onana, si cerca di capire quando succederà». Ma la sensazione è che comunque in tempi brevi arriverà la chiusura della trattativa con l’Inter.