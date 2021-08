Biasin: «Lukaku, Chelsea alza sua offerta. Cifra e risposta Inter»

Fabrizio Biasin ha parlato del Chelsea, in pressing per Romelu Lukaku, che ha alzato la sua offerta per l’attaccante dell’Inter.

TWEET – Queste le parole sul pressing del Chelsea in casa Inter per Romelu Lukaku (vedi articolo) di Fabrizio Biasin all’interno del suo messaggio pubblicato tramite il proprio account Twitter. “Dopo i 100 milioni di ieri, il Chelsea alza la sua offerta per Lukaku a 110. L’Inter rispedisce al mittente.

La domanda è molto semplice: Lukaku ha un prezzo? E se sì, quale?“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin