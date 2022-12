Becao dell’Udinese obiettivo Inter: concorrenza Napoli e possibile affare – CdS

Becao dell’Udinese diventa un nuovo duello fra Inter e Napoli, oltre alla partita del 4 gennaio. Il Corriere dello Sport dà entrambe le squadre sul difensore brasiliano, con la possibilità però di ridurre l’esborso.

ASTA LIMITATA – L’Inter ha in Giorgio Scalvini dell’Atalanta un nome forte, il grande obiettivo della prossima stagione (vedi articolo). C’è però anche Rodrigo Becao nei ragionamenti per la difesa, complice anche la sua situazione con l’Udinese. In scadenza di contratto al 30 giugno 2024, la società friulana vorrebbe rinnovare di un altro anno per poi venderlo la prossima estate a venti milioni di euro. Cifra ridotta a dieci-dodici, quindi un affare, nel caso in cui l’Inter dovesse prenderlo senza prolungamento (il giocatore per ora rifiuta le offerte dei bianconeri). Su Becao c’è anche il Napoli, curiosamente prossimo avversario in campionato, per sostituire Juan Jesus a sua volta in scadenza. L’idea di Simone Inzaghi è inserire un giocatore non necessariamente titolare ma utile per completare il reparto: Becao, senza un esborso eccessivo, appare il nome giusto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno