Scalvini a giugno, l’Inter ha 2 carte da giocare! Avviati i primi contatti − CdS

L’Inter lavora al colpo estivo: Giorgio Scalvini. Il classe 2003 dell’Atalanta piace tantissimo alla dirigenza, che ha due carte importanti da giocare. Inoltre, i primi contatti con la Dea sarebbero già avvenuti

COLPO ESTIVO − Scalvini in estate all’Inter si può. Nonostante la pressione delle big estere – Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City – il club nerazzurro può dire la sua. Soprattutto dal momento che il difensore non partirà a gennaio da Bergamo. La dirigenza meneghina studia la formula migliore e ha due carte importanti da poter giocare. In primis, il canale preferenziale proprio con l’Atalanta, visti i tanti fari tra Milano e Bergamo. La seconda carta ha il nome di Giovanni Fabbian, baby talento in prestito alla Reggina. L’Inter valuta il ragazzo 15 milioni di euro, con Scalvini valutato dalla Dea 40. I primi contatti per costruire la trattativa tra i due club sarebbero già avvenuti. Lo stesso difensore ha peraltro dato priorità all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno