Skriniar e il rinnovo con l’Inter, previsto aggiornamento. In tre su de Vrij – CdS

Skriniar resta sempre la principale questione in casa Inter per quanto riguarda i rinnovi, visto il rischio di perderlo a parametro zero. Fra i giocatori in scadenza c’è anche de Vrij e il Corriere dello Sport mette tre squadre su di lui.

CHI RESTA? – L’Inter vuole evitare che Milan Skriniar vada via gratis a fine stagione, questo è assodato. Sulla proposta di rinnovo presentata dalla società il Corriere dello Sport, oltre a confermare l’intenzione di voler arrivare a un accordo, rilancia la possibilità di continuare a trattare. Dopo le feste è previsto un aggiornamento fra le parti, cercando di arrivare all’intesa. Oltre a Skriniar però c’è da valutare anche Stefan de Vrij, pure lui in scadenza. Per l’olandese ci sono Atlético Madrid, Marsiglia e Tottenham interessate. Ecco perché, con Skriniar e de Vrij in bilico, l’Inter pensa a Rodrigo Becao oltre a Giorgio Scalvini (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno