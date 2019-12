Barzaghi: “Vidal-Inter? La mossa del giocatore un assist per i nerazzurri”

Condividi questo articolo

Arturo Vidal sembra essere giunto a un punto di rottura col Barcellona (QUI i dettagli). Un atteggiamento del centrocampista che potrebbe essere un assist di mercato per l’Inter. Il punto di Matteo Barzaghi dagli studi di Sky Sport

UN ASSIST – L’abbandono dell’allenamento odierno potrebbe essere un assist di Vidal all’Inter: «Dobbiamo segnalare che a Barcellona c’è qualche malumore di Vidal che non partirà titolare nel clasico di questa sera e questo non lo farà felice. Ci sono stati dei contatti tra l’agente e l’Inter, il Barcellona non è intenzionato a privarsene, ma una mossa del giocatore potrebbe essere un assist per i nerazzurri».