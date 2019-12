Pellizzari: “Zhang ambizioso, progetto Inter in crescita costante”

Ospite in studio a Sky Sport, il giornalista Tommaso Pellizzari ha parlato dell’Inter e delle ambizioni del suo presidente Steven Zhang esplicitate nella cena di Natale di ieri

L’AMBIZIONE DI ZHANG – Nel corso della cena di NAtale di ieri il presidente dell’Inter Steven Zhang ha fatto un discorso molto ambizioso, un’ambizione giustificata dalla crescita costante del progetto nerazzurro: «Secondo me lui è convinto di conquistare il Mondo quindi lavora passo per passo, scudetto, Champions e anche Intercontinentale. E’ ambizioso e ha anche ragione ad esserlo, la crescita dell’Inter è importante, senza grandi scossoni, ma anno dopo anno è sempre più importante. Ora la base è molto buona, sono stati acquistati giocatori che hanno fatto la differenza e anche quelli come Lautaro Martinez sono definitivamente esplosi. La campagna acquisti è stata molto positiva, tutti i giocatori hanno implementato il loro valore, infortuni a parte. Detto questo io credo che la crescita possa continuare, la panchina è in ottime mani e non vedo cosa possa arrestare l’Inter. C’è stato l’intoppo della Champions ma ci può stare anche un piccolo passo indietro».

VIDAL E IL PROGETTO – Il possibile arrivo di Arturo Vidal sarebbe un ulteriore tassello a un progetto importante come quello dell’Inter: «Se devo andare alla conquista del mondo preferisco averlo a favore che contro. L’aspetto più importante del progetto Zhang è economico, è fare dell’Inter una delle grandi dieci società del mondo come fatturato e potere economico. Questo è un circolo che non può essere disgiunto dalle vittorie, ma l’Inter cresce economicamente a prescindere dalle vittorie. L’Inter ha una popolarità e una crescita costante nonostante i risultati»