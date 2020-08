Bartomeu: “Messi resta, lui il pilastro del nuovo progetto Barcellona”

Intervistato da “Barca TV”, Josep Maria Bartomeu – presidente del Barcellona – ha reso chiaro una volta per tutte come Lionel Messi non lascerà i blaugrana nonostante le speculazioni delle ultime settimane, che hanno visto coinvolta anche l’Inter.

STOP ALLE SPECULAZIONI – Josep Maria Bartomeu ci tiene a precisare: Lionel Messi non lascerà il Barcellona. Nonostante le numerose voci delle ultime settimane, che hanno visto coinvolta anche l’Inter (oltre al Manchester City), il presidente dei blaugrana ha ribadito la volontà dell’argentino di non muoversi: «Ho parlato con Koeman e il pilastro del nostro progetto è Lionel Messi. Ha un contratto fino al 2021, parlo regolarmente con lui e con suo padre. È il numero uno al mondo. Non c’è nessun dubbio che il nuovo tecnico per il suo progetto conta principalmente su di lui. Sa di avere un contratto e lo sanno tutti. Anche il suo entourage e la sua famiglia. Sia il giocatore che il padre sanno che sta nascendo un nuovo progetto, che arriverà un nuovo allenatore e che farà affidamento su di lui».