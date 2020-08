Trevisani: “Inter di Conte una sorpresa? Non adesso, prima! Lockdown…”

Condividi questo articolo

Presente negli studi di “Sky Sport 24”, Riccardo Trevisani – telecronista dell’emittente televisiva sportiva – ha analizzato il percorso dell’Inter in Europa League e il lavoro stagionale svolto da Antonio Conte.

SORPRESA – Secondo Riccardo Trevisani, la finale di Europa League per l’Inter non deve essere vista come una sorpresa. Anzi, la vera sorpresa – sempre secondo il telecronista di “Sky Sport” – è la squadra vista a tratti durante il campionato e durante la scorsa Champions League, che non rispecchiava il lavoro di Antonio Conte. Questa la sua analisi sul percorso stagionale della squadra: «La grande sorpresa non è questa Inter che ha raggiunto la finale di Europa League, ma quella che abbiamo visto in campionato. Pensavo che i nerazzurri avrebbero fatto un campionato diverso, giocandosela davvero fino alla fine contro la Juventus. Penso per esempio a Roma-Inter, giocata la sera prima dello scontro diretto tra Juventus e Lazio, dove potevano mettere pressione ai bianconeri ma hanno fatto una partita normalissima e pareggiata alla fine con un errore di Spinazzola. Questa è una squadra davvero forte e penso che avrebbero potuto anche passare anche il girone di Champions League. Dopo il lockdown sono stati molto deludenti, mentre questa è l’Inter che ci si attendeva».