Baroni: «Con il Parma una partita vera! Gara positiva. Daremo tutto in campo!»

Marco Baroni al termine dell’amichevole tra Parma e Lecce vinta dai padroni di casa per 1-0 (vedi QUI), poi un riferimento al campionato di Serie A.

PARTITA VERA – Marco Baroni commenta la sconfitta in amichevole contro il Lecce e dell’imminente inizio del campionato: «È stata una gara molto positiva, ci ha permesso di preservare qualche giocatore che non era in perfette condizioni e allo stesso tempo abbiamo visto all’opera dei ragazzi della Primavera che hanno dato delle buone risposte. Allo stesso tempo ci è servito anche per cercare di accelerare l’inserimento dei nuovi arrivati. È stata una partita vera ed è quello che ho chiesto alla squadra. Ci sono delle cose su cui lavorare e questo non ci preoccupa. La Serie A è un campionato difficile. Arriva Di Francesco? È un profilo interessante, la società però non mi ha comunicato niente. Sul mercato abbiamo le idee chiare, sappiamo quali sono i nostri obiettivi e con pazienza arriveremo a mettere quello che serve per fare un campionato come i nostri tifosi vogliono. Daremo tutto in campo, c’è ancora molto tempo».