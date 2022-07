Lecce, altra sconfitta in amichevole prima dell’Inter! Il migliore è il portiere

Il Lecce perde anche un’altra amichevole prima dell’inizio di campionato di Serie A (e l’esordio con l’Inter), questa volta contro il Parma, formazione di Serie B. Decisivo il gol di Mihaila per l’1-0 finale.

ALTRA SCONFITTA – Perde ancora il Lecce allenato da Marco Baroni che alla prima giornata di campionato affronterà l’Inter. ei primi quarantacinque minuti di gioco il migliore in campo per il Lecce è il portiere Wladimiro Falcone, protagonista con diverse parate importanti, decisive per mantenere il risultato in parità nel primo tempo. Il portiere, però, non riesce ad opporsi alle continue offensive del Parma, che nel secondo tempo trova subito in gol del vantaggio con Mihaila (migliore in campo) con uno scatto da centometrista scappa via in mezzo a due giocatori del Lecce e uno contro uno con il portiere non sbaglia. La partita resta in totale controllo del Parma che continua ad attaccare, ma senza mai trovare il gol del raddoppio. Il Lecce (in piena costruzione), non è mai pericolo. Vince la partita il Parma imponendosi 1-0 contro il Lecce.