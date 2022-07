Marotta: «Con Inter e Milan la Juventus non domina! Seconda stella uno stimolo»

Beppe Marotta nel corso dell’evento Più Sport Più Vita a Milano Marittima, ha parlato del campionato di Serie A e l’obiettivo dell’Inter. Di seguito le sue parole riportate dal sito AlfredoPedullà.it

LA STAGIONE – Beppe Marotta fissa l’obiettivo dell’Inter e parla del campionato di Serie A: «Dobbiamo avere la conquista della seconda stella come stimolo. Ci sarà il Mondiale con due mesi di sosta, bisognerà gestire anche la parte atletica. Non avendo riferimenti precedenti, questo potrà incidere. Dobbiamo avere la conquista della seconda stella come stimolo. È una sfida importante per tutti in una stagione anomala. Sarà un campionato avvincente, negli ultimi anni Juventus, Inter e Milan sono tornate a vincere, non c’è più l’egemonia bianconera».

MOMENTO DELICATO – Marotta prosegue parlando delle difficoltà economiche del mondo del calcio: «Fondi in Italia? Se arrivano vuol dire che manca liquidità, c’è grande difficoltà finanziaria. È giusto che si dia spazio a proprietà straniere, perché il mecenatismo è finito, e ai fondi perché portano linfa vitale che darebbe sostenibilità. Non dimentichiamo che la formazione deve essere fatta da grandi talenti ma anche da grandi formatori: oggi la crisi è dovuta a mancanza di formatori di livello. Mi riferisco all’attività giovanile: spesso c’è questa situazione forzata di dover fare risultato a tutti i costi, manca la cultura della sconfitta. Tutti vogliono vincere e credono che solo vincendo avrai la riconferma, ma non è così. Coverciano deve promuovere un’attività didattica di alto livello».

Fonte: alfredopedullà.com