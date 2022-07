Lione, Bosz ne convoca 21 contro l’Inter: subito un nuovo acquisto

Sono 21 i giocatori convocati da Peter Bosz per l’amichevole in trasferta contro l’Inter (a Cesena) in programma sabato alle 20:30. Subito dentro un nuovo acquisto, ben cinque gli assenti sicuri.

I CONVOCATI – Il Lione è in viaggio verso l’Italia per l’amichevole di domani contro l’Inter. Sono ventuno i giocatori convocati da Peter Bosz, tra questi anche il nuovo acquisto Nicolas Tagliafico. Ben cinque, invece, gli assenti per infortunio: Jerome Boateng, Maxence Caqueret, Romain Faivre, Jeff Reine-Adelaide e Corentin Tolisso.

LIONE, I CONVOCATI PER L’AMICHEVOLE CON L’INTER

PORTIERI: Lopes, Pollersbeck, Riou

DIFENSORI: Da Silva, Diomande, Gusto, Henrique, Lukeba, Tagliafico, T. Mendes

CENTROCAMPISTI: Aouar, El Arouch, Lepenant, Paquetà

ATTACCANTI: Barcola, Cherki, Dembélé, Kadewere, Lacazette, Tete, Toko Ekambi