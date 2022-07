D’Amico: «Scorsa stagione, era difficile per l’Inter ripetersi! Quest’anno…»

Andrea D’Amico, agente di mercato, ha parlato dagli studi di Sky Sport durante l’edizione dedicata al calciomercato. Una considerazione sul livello del campionato scorso con l’Inter che non è riuscita a bissare la vittoria dell’anno precedente

DIFFICILE − D’Amico risponde alla domanda sulla squadra favorita in campionato: «Favorita per il campionato l’Inter? Difficile dirlo perché lo scorso anno è stato un campionato molto equilibrato. L’Inter aveva vinto con merito contro le difficoltà relative all’uscita dalla Champions League e dalla Coppa Italia più i vari problemi economici risaputi. Rivincere sarebbe stato ancora più difficile. Ha vinto chi ha sbagliato meno, cioè il Milan. Io davo per favorito il Napoli».