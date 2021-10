Barella, primo incontro agente-Inter per il rinnovo! Location insolita – Sky

Barella comincia a discutere il rinnovo con l’Inter. Gianluca Di Marzio, nel corso di 23 su Sky Sport 24, fa sapere come la dirigenza ha già avuto modo di avere un primo incontro col suo agente Beltrami, peraltro in una situazione particolare.



TRATTATIVA IN CORSO – Gianluca Di Marzio annuncia: «Nicolò Barella ha un contratto lungo ma l’Inter lo vuole blindare ancora di più. È uno dei giocatori più forti d’Europa nel suo ruolo, può avere tante richieste ma l’Inter vuole tenerlo coccolato e blindarlo. C’è stato un primo incontro importante a Kiev (la scorsa settimana per la partita contro lo Shakhtar Donetsk, ndr) tra Piero Ausilio, Giuseppe Marotta e l’agente di Barella Alessandro Beltrami in cui si è iniziato a parlare di cifre e volontà. Un passo da parte dell’Inter c’è stato, spera che presto si arrivi a un rinnovo e un adeguamento di contratto per Barella».