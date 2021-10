Brozovic, in arrivo nuovo incontro per il rinnovo: l’Inter accelera?

Brozovic è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022, da gennaio potrà firmare a parametro zero con un’altra squadra se non dovesse arrivare il rinnovo prima. Luca Marchetti, durante 23 su Sky Sport 24, segnala come l’Inter voglia anticipare.

RILANCIO IN ARRIVO? – Luca Marchetti riepiloga la questione contratti: «L’Inter ha la necessità di abbassare il monte ingaggi. Ha offerto ad alcuni un ingaggio inferiore: Aleksandar Kolarov ha preso la metà, Andrea Ranocchia qualcosa di meno, Alex Cordaz è arrivato per questioni di lista essendo nel settore giovanile. Qui il nodo è su capitan Samir Handanovic e Marcelo Brozovic: per lui, dopo la sosta per le nazionali, si parlerà col suo agente».