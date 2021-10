Inter ora ‘alleata’ dell’Argentina: una speranza per Correa e Lautaro Martinez

Si è più volte segnalato, nelle ultime settimane, di come l’Inter sia una delle squadre col maggior numero di problemi legati alla sosta per le nazionali. Soprattutto con i cinque sudamericani (vedi articolo). Sport Mediaset segnala come ci sia una speranza per Correa e Lautaro Martinez: tocca all’Argentina.

IN USCITA – L’Inter è, assieme alla Juventus, la squadra di Serie A che ha dato più giocatori alle nazionali: quindici. Di questi cinque sono sudamericani, che giocheranno la loro ultima partita a trentasei ore da Lazio-Inter. Si tratta di Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez, Matias Vecino e Arturo Vidal. Per i primi due, però, potrebbe esserci un tentativo per riaverli prima. L’Inter, però, deve diventare “alleata” dell’Argentina e… tifarla. Come fa sapere Sport Mediaset l’obiettivo della dirigenza nerazzurra è riavere uno dei due argentini in anticipo, per ridurre i problemi in vista della Lazio. Com’è possibile? Servirebbe una qualificazione anticipata (non così semplice) dell’Argentina ai Mondiali del 2022 dopo la seconda partita, quella di domenica notte contro l’Uruguay.

Fonte: Sport Mediaset