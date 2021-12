Barella, Inter cerca un giocatore per farlo rifiatare. Un nome torna di moda

L’Inter sarebbe alla ricerca di un giocatore per far rifiatare Nicolò Barella: in questo senso un nome sarebbe tornato in auge.

NOME – Secondo quanto riportato da SportMediaset, per gennaio il club nerazzurro starebbe cercando un calciatore in grado di far rifiatare Nicolò Barella. Così il nome tornato in auge sarebbe quello di Naithan Nandez. Il centrocampista del Cagliari era stato già vicino all’Inter nel corso della sessione estiva di mercato.

Fonte: SportMediaset.it