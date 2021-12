Alborghetti: «Torno presto! Fortunatamente non dovrò essere operata»

Lisa Alborghetti, centrocampista dell’Inter femminile, si è infortunata nel corso di Milan-Inter (vedi articolo). Attraverso il suo account ufficiale su Instagram ha rassicurato tutti aggiornando riguardo la sua condizione fisica.

INFORTUNIO – Lisa Alborghetti non dovrà sottoporsi ad alcun intervento chirurgico a seguito dell’infortunio. Ecco le sue parole attraverso il suo account Instagram: «Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto per sapere come stavo e chiedo scusa per non essere riuscita a rispondere a tutti. Sto bene e tornerò presto. Fortunatamente non dovrò essere sottoposta a nessun intervento. Ci vediamo presto in campo ma nel mentre sarò sempre presente a sostenere le mie compagne! Forza Inter».