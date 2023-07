Balogun, l’Inter mette sul tavolo la sua cifra: l’Arsenal può aprire − SM

Balogun è uno dei profili in pole position per l’attacco dell’Inter che ora mette sul tavolo delle trattative una cifra: l’Arsenal può aprire al trasferimento. Le ultime di SportMediaset.

CIFRA − Folarin Balogun è uno dei nomi in pole position per l’attacco dell’Inter in vista della prossima stagione al posto di Romelu Lukaku. Il club nerazzurro si sta muovendo concretamente per lui, tanto che secondo quanto riferito da SportMediaset avrebbe anche messo una cifra concreta sul tavolo delle trattatative. L’Inter per Balogun vorrebbe offrire 35 milioni di euro, somma per cui l’Arsenal potrebbe aprire al trasferimento.