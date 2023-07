Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 23 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

L’Inter ha fretta, specialmente per la questione portiere. Yann Sommer è il primo nome della lista. Simone Inzaghi lo vorrebbe prima della partenza per la tournée in Giappone (molto vicina), ma il Bayern Monaco temporeggia e rende tutto più complicato. Per l’attacco resta in pole position il nome di Falorin Balogun, ma non tramonta l’ipotesi Alvaro Morata per cui però aumenta la concorrenza.

ACQUISTI UFFICIALI: Francesco Acerbi (difensore, Lazio) riscatto, Yann Bisseck (difensore, Aarhus) titolo definitivo, Juan Guillermo Cuadrado (centrocampista, Juventus) svincolato, Raffaele Di Gennaro (portiere, Gubbio) titolo definitivo, Davide Frattesi (centrocampista, Sassuolo) prestito, Marcus Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach) svincolato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

In uscita, anche l’Inter ha ufficializzato l’addio di Facundo Colidio che si è trasferito al River Plate. Ma non è l’unico, perché anche il giovane Alessandro Silvestro è passato all’U.S. Fiorenzuola 1992. Robin Gosens è a un bivio: o resterà all’Inter o si imbastirà un’operazione con il Wolfsburg, perché l’Union Berlino si è tirato fuori dalla corsa.

CESSIONI UFFICIALI: Alessandro Silvestro (terzino destro, U.S. Fiorenzuola 1992) prestito, Facundo Colidio (attaccante, River Plate) titolo definitivo, Andrea Moretti (difensore, Aurora Pro Patria 2019) prestito, Kristian Dervishi (difensore, Taranto) prestito, William Rovida (portiere, Aurora Pro Patria 2019) prestito, Gaetano Oristanio (centrocampista, Cagliari), André Onana (portiere, Manchester United) titolo definitivo, Darian Males (attaccante, BSC Young Boys) titolo definitivo, Valentin Carboni (attaccante, Monza) prestito, Tibo Persyn (centrocampista, FC Eindhoven) titolo definitivo, Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr) titolo definitivo, Alex Cordaz (portiere) svincolato, Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista, Monza) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Darian Males (attaccante, Young Boys) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Basilea, Samuele Mulattieri (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Frosinone, Lorenzo Peschetola (centrocampista, Monopoli) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Latina, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Martin Satriano (attaccante, Brest) prestito, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato, Edoardo Sottini (difensore, Cittadella) titolo definitivo dopo rientro prestito dall’Avellino, Zinho Vanheusden (difensore, Standard Liegi) prestito dopo rientro prestito dall’AZ Alkmaar, Mattia Zanotti (difensore, San Gallo) prestito.

