Balogun-Inter? L’Arsenal può lasciarlo andare, ma valutazioni – Sky

Balogun è uno dei giocatori su cui l’Inter sta valutando se affondare dopo il dietrofront di Lukaku. Da Sky Sport 24, Sugoni fa il punto sull’attaccante dell’Arsenal.

LA RICHIESTA – Folarin Balogun può andare all’Inter, anche se sul mercato proprio lui ha rimandato il discorso. Alessandro Sugoni parla della possibilità di cessione: «L’Arsenal, che ha tanti giocatori davanti con caratteristiche se vogliamo simili, potrebbe venderlo in quest’estate. Anche se Mikel Arteta ha detto che prima vuole vederlo nella tournée americana. Però il prezzo che fa l’Arsenal è alto, anche se non alto a quanto si dice in Inghilterra: circa quaranta milioni. Balogun ha già dato l’OK, vedendo anche la cifra che l’Inter aveva pensato di spendere per Romelu Lukaku potremmo esserci dal punto di vista economico. Adesso però la palla passa allo staff, perché in ballo entrano altre cose, con l’altro nome sul piatto che è quello di Alvaro Morata. Probabilmente ci sta che possa essere lui il preferito di Simone Inzaghi, anche per adattabilità avendo già fatto esperienze in Italia rispetto a Balogun».