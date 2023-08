Balogun, appuntamento ufficiale per l’Arsenal: Inter attenta

Primo appuntamento ufficiale per l’Arsenal, che apre oggi alle 17 italiane la sua stagione 2023-2024. Contro il Manchester City, nella gara valevole per il Community Shield (la “Supercoppa” inglese). Per l’Inter ci sarà da capire quale sarà la situazione di Folarin Balogun.

PRIMA UFFICIALE – L’Arsenal si prepara ad aprire ufficialmente la sua stagione 2023-2024, in una partita di certo non semplice. Ovvero contro il Manchester City, con in palio il Community Shield. Una sfida che, indirettamente, coinvolge anche l’Inter. Per l’attacco la priorità numero uno è infatti sempre Folarin Balogun, che nei Gunners fin qui non ha trovato spazio dopo il ritorno dal prestito al Reims. Con l’infortunio di Gabriel Jesus resta da capire quello che sarà il suo impiego e, proprio per questo, la partita di oggi sarà importante per capire quanto l’Arsenal punti o meno su di lui. Con l’Inter pronta all’affondo per portarlo a Milano.