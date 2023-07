Ausilio a Tokyo con l’Inter: lista della spesa per il mercato – CdS

Come già raccontato ieri, Ausilio è arrivato (con qualche giorno di differenza rispetto alla squadra) a Tokyo, seconda sede della tournée dell’Inter in Giappone. Sul Corriere dello Sport si parla di quali siano gli obiettivi del direttore sportivo.

TRASFERTA PRODUTTIVA – Piero Ausilio è in Giappone. La sua presenza in tournée con l’Inter non rappresenta di per sé una svolta nel mercato, ma la sua vicinanza alla squadra e a Simone Inzaghi è comunque significativa. In questi giorni a Tokyo il direttore sportivo valuterà direttamente gli acquisti da fare, peraltro trovando anche Steven Zhang a sua volta presente per la parte finale. Ausilio ha ancora tanti acquisti da completare, da qui alla fine del mercato. Nello specifico il Corriere dello Sport indica i ruoli: due portieri, un attaccante, un centrocampista e un difensore. Ad Ausilio il compito di non sbagliarli.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno